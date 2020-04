Lazio, Ragusa incensa Acerbi: «Professionista esemplare, potrebbe giocare fino a 40 anni!»

Lazio, parole al miele quelle spese da Antonio Ragusa, attaccante in prestito allo Spezia, per Francesco Acerbi

Francesco Acerbi è uno dei giocatori più apprezzati non solo in casa Lazio ma in tutto il panorama calcistico. Questo perché oltre il calciatore c’è l’uomo e il leader in campo. Di lui ha parlato anche Antonio Ragusa, attaccante dello Spezia in prestito dal Verona. Ecco le sue parole in una diretta Instagram con il giornalista Nicolò Schira.

«Acerbi è fortissimo, il suo principale pregio in campo è riuscire a leggere le giocate prima di tutti gli altri. Francesco è poi un professionista esemplare, non sgarra di una virgola, e ora sta raccogliendo i frutti di tutto il lavoro fatto finora. Potrebbe giocare tranquillamente fino a 40 o 45 anni».