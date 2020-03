Lazio, Radu punta al record di presenze di Negro: è a -4

Lazio, importante obiettivo quello di Stefan Radu che si trova a sole quattro lunghezze dal numero di presenze di Negro

12 anni con l’aquila sul petto. Stefan Radu è uno dei simboli di questa Lazio e in questa stagione potrebbe raggiungere un importante record. Il difensore infatti è a solo 4 lunghezze dal record Paolo Negro che conta 376 presenze nella classifica all-time dei giocatori della Lazio più presenti.

Come riporta Tuttosport quindi a Radu mancano quattro match per raggiungere l’ex biancoceleste e cinque per superarlo. Se tutto dovesse andare secondo i piani quindi il numero 26 nel match contro il Milan all’Olimpico potrebbe scrivere un altro pezzo importante di storia.