Lazio, Radu aggancia Favalli per numero di presenze

Lazio, Stefan Radu aggancia Favalli: raggiunte le 298 presenze in serie A

La Lazio continua a vincere e a convincere, di fermarsi non ne vuole proprio sapere. Dopo la vittoria per 2-1 contro l’Inter, la squadra di Inzaghi si trova in solitaria al secondo posto, ad un solo punto di distanza dalla Juventus. Uno dei principali punti di forza dei biancocelesti è sicuramente la difesa: 21 gol subiti in 24 giornate, nessuno meglio di così! Oltre a Francesco Acerbi, un altro leader della retroguardia laziale, è Stefan Radu.

Proprio il romeno, nella partita di ieri sera ha toccato quota 298 presenze in serie a, eguagliando il record di un altro grande difensore biancoceleste: Giuseppe Favalli. Stefan Radu, in dodici anni di Lazio ha collezionato svariati trofei e diversi record: è il calciatore straniero che ha vestito più volte la maglia biancoceleste. Con il match di ieri sono 370 le gare giocate con la società capitolina.