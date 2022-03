Lazio, Radu è una garanzia: corre più forte, difende ancora meglio

Garanzia Stefan Radu: il difensore è rinato con Sarri e i risultati sono sotto gli occhi di tutti gli addetti ai lavori

Garanzia Stefan Radu. Il difensore a 35 anni suonati si sta ritagliando di nuovo uno spazio importante. Il Boss non molla di un centimetro, anzi. Il record di presenze con la maglia laziale vuole spostarlo ancora un po’ più in là.

Come ricorda Il Corriere dello Sport, Sarri lo ha rispolverato terzino sinistro nella difesa a 4 dopo anni di linea a 3. Un ruolo in cui serve gamba, tempi di inserimento, fase difensiva. Stefan ha risposto presente. Rilanciato titolare con Porto, Napoli e Cagliari, proprio in Sardegna ha giocato una delle sue migliori partite. Lo dicono i numeri, uno su tutti: è stato il calciatore che ha corso di più con 12,5 km. Ha scalzato Hysaj, uno dei fedelissimi di Sarri e si è preso la maglia da titolare. Radu non vuole più fermarsi.