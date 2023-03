Lazio, quota Champions: ecco quanti punti mancano

La proiezione di punti necessari per blindare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League

E’ una Lazio attualmente seconda con 52 punti, quella che si appresta ad affrontare le ultime 11 giornate di campionato.

33 punti sono ancora da assegnare, ma a rigor di logica, basterebbe arrivare a quota 80 per ottenere una qualificazione alla prossima edizione della Champions League, dal momento che la Roma di Mourinho, in svantaggio con gli scontri diretti, può arrivare a toccare quella quota come picco massimo della sua stagione. Ci sono da considerare poi anche gli eventuali scontri diretti rimanenti che potrebbero far si che la quota si abbassi.