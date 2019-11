Lazio, quinta vittoria consecutiva in campionato: non accadeva da due anni

Sassuolo-Lazio 1-2, successo al cardiopalma per i biancocelesti che, grazie alla rete di Caicedo al 90’+1′, hanno sconfitto la formazione di De Zerbi. Lazio Page ha pubblicato sulla propria pagina Twitter un dato a dir poco importante, eccolo di seguito.

Quinta vittoria consecutiva in campionato per la Lazio: non succedeva da oltre 2 anni (ottobre 2017), è la migliore striscia in corso d’Europa insieme a quelle del Leicester e dell’Hoffenheim #SassuoloLazio

— Lazio Page (@laziopage) 24 novembre 2019