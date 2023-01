Lazio, ecco quanto vale la Coppa Italia: premio extra già battendo il Bologna agli ottavi. Ma se si arriva fino in fondo…

Chi vince la Coppa Italia quest’anno intascherà 7 milioni di euro, due in più della passata edizione. Ma sono previsti previsti premi già dagli ottavi (250 mila euro), mentre 450 mila euro vengono riconosciuti a chi va ai quarti e 950 mila euro per le semifinale. Poi c’è la finale: chi la vince guadagna 4,5 milioni, mentre chi perde porta a casa circa 2 milioni. Un bottino potenzialmente molto allettante per le casse della Lazio.