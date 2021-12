Lazio, quanti gol! Sarri cerca l’equilibrio tra attacco e difesa

Lazio, quanti gol! Sono 39 le reti fatte in campionato e 34 le subite: a Sarri il compito di trovare l’equilibrio

39 gol fatti e 34 subiti. La Lazio di Sarri ha il terzo miglior attacco del campionato, ma a fare da contraltare c’è la difesa: numeri che non piacciono al tecnio, perchè risultati da crolli mentali ed – ormai – non più insoliti blackout.

Come riporta Il Messaggero, la squadra spera di trovare equilibrio nel 2022: i biancocelesti ancora non sono riusciti ad infilare due vittorie consecutive e trovare la tanto agognata continuità. Sarri potrà, però, contare su qualche certezza in più, come un ritrovato Luis Alberto, l’esplosione di Zaccagni e l’insostituibile Pedro.