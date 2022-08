Lazio, quanti esuberi! Tare al lavoro per sfoltire la rosa: il punto

Negli ultimi dieci giorni di mercato il ds Tare dovrà lavorare per sfoltire nettamente la rosa della Lazio. Il punto della situazione

Dopo l’importante campagna acquisti allestita da Lotito, gli ultimi giorni di mercato a disposizione serviranno alla Lazio per sfoltire la rosa. Il ds Tare ieri è partito per Torino con la squadra, ma è impegnato nelle altre uscite.

Da piazzare restano Akpa Akpro, che ha rifiutato il Lecce, Raul Moro, Kiyine e Durmisi su tutti. Akpa ha rifiutato anche Parma e Reggina come destinazioni, potrebbe restare ed essere reintegrato solo per il campionato e la Coppa Italia. Kiyine aveva ricevuto sondaggi dalla Tur- chia, non si sono concretizza- ti in offerte. Durmisi spinge da giugno, vorrebbe giocare nel Brondby, l’ingaggio continua ad ostacolare l’operazione. Lo riporta il Corriere dello Sport.