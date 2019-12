Lazio, quante imprese per mister Inzaghi!

Simone Inzaghi è l’uomo dei tabù: prima San Siro, poi la Juventus in casa. Il tecnico piacentino ha riscritto la storia della Lazio

«I tabù sono fatti per essere infranti» ha dichiarato Inzaghi prima della partita contro la Juventus. Un altro paletto che Simone è riuscito a spostare. L’ennesimo. Sì, perchè da quando siede sulla panchina della Lazio ha riscritto la storia del club: dai derby di Coppa Italia, alla vittoria di San Siro, passando per l’Allianz Stadium. La Supercoppa, la stracittadina di Marzo, le lezioni di calcio impartite a Spalletti.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, non resta che battere il Napoli, ma prima c’è la possibilità di mettere un altro trofeo in bacheca: la Supercoppa di Riad.

