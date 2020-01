Lazio, quando l’esultanza si fa donna: tutti i post per la vittoria col Brescia FOTO

Lazio, tutte le esultanze delle donne biancocelesti per la vittoria in rimonta sul Brescia di oggi allo stadio Rigamonti

Prima partita del 2020 e nona vittoria consecutiva per la Lazio di Inzaghi. Il gol di Immobile al 92′ ha fatto gioire tutti perché ha fatto portare a casa tre punti importantissimi. Tante esultanze nel post partita: dai giocatori stessi alle loro compagne. A partire da Jessica che per il suo Ciro scrive su Instagram «Bomber mio» mentre Maria Garcia manda un cuore alla sua Pantera Caicedo. Un grande «Forza Lazio» da parte di Gaia che festeggia insieme al suo Simone il record raggiunto. Anche Anna Falchi dagli USA vuole elogiare la sua Lazio: «E da New York mando un bacio simbolico a tutti gli amici aquilotti per questa nona vittoria! E il 9 gennaio festeggiamo i 120 anni…e andiamoooo! Sempre Forza Laziooooo!»