Lazio in Champions: ecco quanto punti mancano a Sarri per l’aritmetica

Si avvicina il traguardo Champions League per la Lazio di Maurizio Sarri: ecco quanti punti mancano ai biancocelesti per la matematica

Con la vittoria di mercoledì contro il Sassuolo la Lazio ha avvicinato sensibilmente la matematica qualificazione alla prossima Champions League.

Come riferito dal Corriere dello Sport, all’ingresso certo della Lazio tra le prime quattro oggi mancano per l’aritmetica 9 punti nel caso in cui Atalanta, Milan e Roma vincessero le ultime cinque partite e chiudessero a quota 73 (un eventuale ex aequo nella classifica avulsa, con Juve e Inter dietro, favorirebbe Sarri), ma alla squadra biancoceleste basterà non perdere domani a San Siro con i rossoneri o anche l’X2 in Atalanta-Juve e Roma-Inter per modificare i conti e abbassare la soglia Champions.