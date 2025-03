La Lazio può dare all'Italia la quinta squadra in Champions

La Lazio potrebbe regalare all’Italia una quinta squadra in Champions League! Ecco come dovrebbe fare per questo grande traguardo

La Lazio potrebbe, con un po’ di fortuna, salvare la faccia delle italiane in una stagione dove è andata piuttosto male al di fuori dei confini. Non solo Juventus, Milan e Atalanta, bensì ora anche la Roma è stata eliminata dalle coppe europee per mano dell’Athletic Bilbao che ha infatti permesso alla Spagna di guadagnare ulteriori punti proprio a sfavore nostro e consolidando la seconda posizione nel ranking UEFA.

Infatti, come recita il regolamento UEFA, oltre ai primi quattro club classificati in Serie A, ci sarebbe un posto per chi solleva l’Europa League e i biancocelesti rimangono l’unica squadra in corsa. Per cui la squadra di Baroni potrebbe riuscire in un’impresa che, seppur resti molto ardua, rimane alla portata.