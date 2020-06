Lazio, da Marusic a Luiz Felipe: il punto sugli infortunati

Lazio, verso l’Atalanta: out Luiz Felipe, Marusic potrebbe esserci, ancora qualche fastidio per Leiva. Patric e Cataldi si preparano

Inzaghi fa la conta degli infortuni. A Formello, il mister sta preparando la sfida contro l’Atalanta, ma è alle prese con qualche acciacco di troppo. come riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico dovrà fare a meno di Luiz Felipe, per un affaticamento al polpaccio; monitorato anche Leiva, ancora alle prese con i fastidi al ginocchio. Patric e Cataldi, intanto, si preparano per ereditare i ruoli (il centrocampista potrebbe rilevare il brasiliano a gara in corso).

Marusic, out nei giorni scorsi, dovrebbe rivedersi in campo domani: il montenegrino sarebbe una certezza contro i bergamaschi; preferito a Jony per contrastare la fisicità di Hateboer sulla sinistra.

Non preoccupa Correa, contuso; out Lukaku, Lulic, Andrè Anderson e Adekanye.