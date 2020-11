Lazio, punti dopo 7 giornate: è il peggior rendimento di Inzaghi insieme… all’anno scorso!

I punti raccolti dalla Lazio dopo 7 giornate dall’inizio della gestione Inzaghi: il dato

11 punti in 7 partite. Nonostante la Lazio sembra aver trovato la quadratura del cerchio dopo la partita di Champions League, il punteggio raccolto dalla banda Inzaghi è il peggiore della sua gestione. Tuttavia, bisogna sottolineare una cosa. Soltanto in un altra occasione, il tecnico piacentino aveva totalizzato li stessi punti, ovvero l’anno scorso, la stagione in cui la Lazio ha accarezzato il sogno scudetto. Un dato quindi che lascia il tempo che trova e che, per i più scaramantici, potrebbe indicare buon auspicio.

Il record di punti di Inzaghi dopo sette sfide risale al 2017/18 (furono 16).

Nel 2016/17 furono 13, mentre nel 2018/19 la Lazio ne totalizzò 12.

(Dati Lazio Page)