Lazio, mai così tanti punti dopo 22 giornate: il dato

Lazio, con il pareggio di ieri la squadra di Inzaghi sale a 50 punti in classifica: mai così bene neanche negli anni dello scudetto

Solo un pareggio che per forza di cose ha lasciato l’amaro in bocca ai biancocelesti. L’occasione infatti era ghiotta, vincere per poter salire al secondo posto e mettere dietro l’Inter di Conte.

La Lazio però ieri sera ha dovuto fronteggiare un ottimo Verona e alla fine un pareggio è forse tutto sommato il risultato più giusto. Un punto che permette alla squadra di Inzaghi di allungare ulteriormente su Atalanta e Roma e anche di rosicchiare un punticino all’Inter. Con il pareggio di ieri tra l’altro i biancocelesti hanno raggiunto quota 50 punti. Come riporta Lazio Page mai così tanti nella sua storia, di più anche degli anni dello scudetto.

50 – 2019/20

46 – 1973/74*, 2017/18

44 – 1997/98

43 – 1999/00, 2000/01, 2012/13

42 – 1972/73*, 1998/99

*considerando 3 punti a vittoria