Lazio, un 2021 da sogno: più punti di tutte in Serie A

La Lazio ha ottenuto più punti di tutte le altre squadre di Serie A nel 2021: il bilancio biancoceleste

Un 2021 quasi da sogno per la Lazio. La squadra di Inzaghi, nonostante la sconfitta arrivata contro l’Inter, ha racimolato 19 punti nel nuovo anno.

Grazie a sei vittorie e un pareggio (che completano il bilancio con la sconfitta contro i nerazzurri) i biancocelesti sono primi in Serie A per punti ottenuti nell’anno in corso. Contro la Sampdoria, l’imperativo di Inzaghi è quello di continuare il percorso che a San Siro si è solamente messo in pausa.