Lazio, Provedel torna titolare: ecco quando lo rivedremo in campo. E Mandas… Gli ultimi aggiornamenti in vista del Monza

Nell’ultimo periodo la Lazio ha dovuto fare a meno di Ivan Provedel. E così Tudor ha scelto di schierare Christos Mandas, da cui ha ricevuto delle ottime risposte.

Ma il tempo di Mandas sembrerebbe finito. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Provedel tornerà infatti o a Monza sabato prossimo oppure contro l’Empoli all’Olimpico, domenica 12, nel giorno dei 50 anni dal primo scudetto (ieri il club ha incontrato i vecchi giocatori a Formello per organizzare la festa). Con il rientro di Provedel la stagione di Mandas dovrebbe essere praticamente conclusa. Ma ora a Formello Mandas è considerato una risorsa da coltivare.

In estate la Lazio cercherà quindi una sistemazione in prestito. Lo si vuole far giocare a buoni livelli (non meno di una alta serie B) per consentirgli anche di sbagliare continuando così a imparare. Non è nemmeno escluso il prestito biennale, per assicurarsi che chi lo prenderà punti davvero su di lui.