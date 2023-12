Lazio, i tifosi applaudono un giocatore: «Se non fosse per lui…». Poi il paragone 

I tifosi della Lazio sono in visibilio per un proprio giocatore, tantissimi messaggi con lui e anche qualche super paragone

Oramai non ci sono più dubbi, la vittoria della Lazio contro l’Empoli porta anche e soprattutto la firma di Ivan Provedel. Il portiere ha salvato il risultato con almeno un paio di interventi a dir poco miracolosi, scatenando i commenti dei propri sostenitori.

Tantissime le interazioni per lui sotto il profilo Instagram del club capitolino. «Blindatelo» ha scritto un tifoso in suo favore. E ancora: «God save the Provedel», «Provedel è il portiere più forte della serie A», «Voto 10 a Provedel…» hanno commentato altri tre. E c’è anche chi effettua paragoni con portieri del passato e dell’attuale panorama calcistico: «Rischia di diventare il miglior portiere dopo Peruzzi se continua così». «Meglio di Maignan».