Lazio, Provedel inserito nella Top 11 della Champions League. Il portiere è stato il vero protagonista della sfida contro l’ Atletico

Ivan Provedel è stato il vero protagonista della sfida tra Lazio e Atletico. Il portiere ha infatti realizzato la rete del definitivo pareggio. Una prestazione superlativa per l’estremo difensore che per questo motivo è stato inserito dall’UEFA nella formazione ideale dell’ultimo turno di Champions League. Un riconoscimento importante per Provedel.