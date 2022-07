Lazio-Provedel, il portiere resta in pole. Ma occhio al Napoli

Dopo Maximiano, la Lazio è sempre alla ricerca di un secondo portiere: Provedel resta in pole ma occhio all’inserimento del Napoli

In casa Lazio è ancora aperta la caccia ad un secondo portiere dopo l’arrivo nelle settimane scorse di Maximiano dal Granada. Il preferito, come riportano Corriere dello Sport e Repubblica, resta Ivan Provedel dello Spezia.

I liguri però non hanno ancora accettato i 4.5 milioni di euro, bonus inclusi, offerti da Lotito. La situazione è quindi al momento in stallo col Napoli pronto ad inserirsi. Sullo sfondo resta Silvestri che non incontra però il pieno gradimento di Sarri.