Lazio, Baroni a lavoro sulla porta e su Provedel: sono troppi i gol subiti. I numeri

Lazio, i biancocelesti hanno subito troppi gol fino a questo momento e la società ha affidato a Baroni il compito di risolvere il problema

In questa Serie A la Lazio ha subito troppi gol e la società vuole risolvere il problema. Come riportato da Il Messaggero, sono 34 le reti subite dai biancocelesti e, su 25 partite disputate, in 20 occasioni Provedel non ha mantenuto la porta inviolata (solo 5 clean sheet).

Per risolvere questo problema, mister Baroni è andato a colloquio con i preparatori dei portieri per cercare di risolvere gli errori tecnici di Provedel. Inoltre, negli ultimi giorni sono state fatte lunghe analisi tattiche con i difensori ed i centrocampisti.