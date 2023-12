Lazio, un giocatore non ha preso parte alla cena post Celtic: il motivo

Un giocatore della Lazio non ha preso parte alla cena di squadra dopo la vittoria col Celtic, ecco chi è e cosa è successo

La vittoria della Lazio contro il Celtic ha lasciato tutti di buon umore, come testimonia la cena di squadra alla quale proprio i giocatori capitolini hanno preso parte ai margini della sfida. Tra questi però, un assente di lusso, che avrebbe gentilmente declinato l’invito per tornare tra le mura di casa propria.

Parliamo di Ivan Provedel. Come riportato stamane da Il Messaggero il portiere biancoceleste è stato raggiunto dalla febbre (a 39) proprio pochi giorni prima della gara dell’Olimpico. Encomiabile dunque il suo impegno per la squadra nonostante le noie fisiche. Anche per questo la retroguardia è rincasata dopo il prima menzionato successo (con tanto di rete inviolata) in Champions League. Occasione per ricaricare le batterie verso il Cagliari.