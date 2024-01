Lazio, Provedel e il suo anno da urlo: solo un portiere meglio di lui nel 2023

Lazio, un anno da favola per Provedel: solo un portiere in Europa ha fatto meglio di lui in un dato in tutto il 2023

Il 2024 è appena iniziato, ma forse Ivan Provedel sperava che lo scorso anno non finisse mai. Il 2023, infatti, è stato decisamente una svolta per lui. Il premio di calciatore dell’anno vinto grazie al voto dei tifosi della Lazio è solo il culmine di un momento di crescita continua per lui.

Il portiere si è rivelato prezioso tra i pali quanto fuori. Il suo gol del pareggio all’Atletico Madrid è un instant classic che rimarrà per sempre nella memoria dei tifosi. Ma è in porta che ha dimostrato le sue qualità. Non a caso, solo ter Stegen ha più cleen sheat di lui nel 2023, con ben 21, mentre l’estremo difensore dei biancocelesti si è fermato a quota 18.