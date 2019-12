Lazio, che prova di forza contro la Juventus: tutti i numeri della finale

Lazio, ecco tutti i numeri della finale vinta con una prova di forza contro la Juventus in Supercoppa al King Saud University Stadium

Una prestazione d’oro quella della Lazio di Inzaghi che ieri sera ha battuto la Juventus per 1-3 al King Saud University Stadium e ha portato a casa la Supercoppa Italiana. I biancocelesti hanno tirato nello specchio avversario 8 volte contro i 4 juventini. Più precisione per i laziali sia di tiro (47% a 25%), che di cross (21% per la Juventus, 37% per la Lazio). A centrocampo i biancocelesti hanno vinto 25 tackle, contro i 23 dell’avversario, con 12 anticipi contro i 10 dei bianconeri e 18 disimpegni contro i 9 della Juventus.

Importanti anche le prestazioni dei singoli che hanno inciso anche ieri: Lulic ha lasciato il segno con una prestazione da top player con 52 tocchi palla e il 100% di cross completati. Dominio assoluto di Lucas Leiva a centrocampo: è il migliore sui tackles vinti (4), 4 anche i palloni intercettati e 13 i palloni recuperati non avendo mai perso la sfera. Prestazione top di Luiz Felipe in difesa: 3 i duelli aerei vinti con il 93.1% di precisione dei passaggi. Correa ha effettuato il maggior numero di tiri in porta (4), la stessa cifra dei passaggi chiave.