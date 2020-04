Lazio, Proto: «Se la Serie A non dovesse riprendere mi ritirerò»

Lazio, Silvio Proto ha raccontato ai microfoni di Sudpress, di voler appendere i guanti al chiodo in caso di non ripartenza della Serie A

Silvio Proto, in scadenza di contratto con la Lazio nel 2021, ha ammesso di voler terminare la propria carriera, qualora la Serie A non dovesse riprendere. Ecco le sue parole rilasciate ai microfoni di Sudpress:

«Una cosa è sicura, se la Serie A non dovesse riprendere, sarà la fine della mia carriera. Alla mia età, non posso immaginare di tornare ad un livello sufficiente dopo quattro mesi di stop. Non è un problema di condizione fisica, ma non mi sono mai fermato per più di sei settimane. Ho perso enormemente la forza nelle gambe».