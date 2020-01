Lazio, pronto il tour de force per i ragazzi di Inzaghi

Sampdoria, Napoli e Roma: tra campionato e Coppa Italia, la Lazio è chiamata a stringere i denti in un mini tour de force

Un mini tour de force per la Lazio. Sono tanti ed importanti gli appuntamenti per la squadra capitolina, tra Serie A e Coppa Italia. Sampdoria, Napoli e Roma in una settimana: Inzaghi è chimato al turnover, contando qualche defezione importante. Come ricorda Il Messaggero, le assenze di Cataldi, Marusic e soprattutto Correa peseranno sugli altri uomini dello spogliatoio che dovranno stringere i denti, per mandare avanti la Lazio nelle due competizioni.

Domani ci saranno i blucerchiati all’Olimpico. Dal primo minuto si vedrà Jony che, dopo la buona prova con la Cremonese, è obbligato a ripetersi; lo stesso vale per Patric che insidia Luiz Felipe. E poi, perchè no, magari sperare in un colpo di mercato…