Lazio, tutto pronto per il rush finale verso la Champions League! Il punto sui contratti biancocelesti in scadenza: le ultime

Lazio, Lotito vaglia la situazione contratti dei suoi giocatori: ci sono un paio d’emergenze tra le fila dei biancocelesti. Le ultime

Sarà un finale di campionato molto difficile per la Lazio, che, nonostante l’assenza del doppio scontro europeo contro il Tottenham, dovrà affrontare un vero e proprio tour de force nelle ultime sei partite ufficiali.

Inoltre c’è da sbrogliare anche il nodo che riguarda i contratti dei biancocelesti. In particolare diversi giocatori tra cui Marusic, Vecino e Pedro, risultano essere in scadenza di contratto e potrebbero quindi decidere di lasciare Formello a fine stagione. Per quanto riguarda il primo la situazione è complessa, mentre per ciò che concerne Vecino e Pedro non si è ancora avviata una vera e propria trattativa.

Infine i capitolini dovranno valutare quelle che sono state le delusioni di questa stagione come ad esempio Noslin e Tchaouna, i quali sono costati ben 25 milioni dalle casse societarie. Altri dubbi potrebbero riguardare anche Provedel, Lazzari, Hysaj, Pellegrini e Dia i quali potrebbero essere considerati sul mercato, senza dimenticare Mario Gila e Nuno Tavares dalle cui cessioni i biancocelesti aspirano a recuperare circa 100 milioni in vista della prossima Serie A.