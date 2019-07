Lazio, pronto il rinnovo per Armini: firmerà un contratto di 5 anni

La Lazio pronta a proporre a Nicolò Armini un rinnovo di cinque anni

Nicolò Armini e la Lazio, una storia che continuerà ancora per molto tempo. Il giovane difensore della Primavera biancoceleste, che sogna di ripercorre la stessa carriera di Alessandro Nesta, ha già esordito in Serie A ed Europa League. La Lazio ed Inzaghi puntano sulle sue qualità e dopo l’Europeo Under-19 che sta disputando con l’Italia in Armenia verrà aggregato alla prima squadra. Come riporta Il Corriere dello Sport, per Armini è già pronto il rinnovo del contratto: 5 anni con scadenza nel 2024. Il giocatore è gestito dalla scuderia di Mino Raiola. Tare punta molto su Armini ed è sicuro di avere tra le mani il difensore del futuro.