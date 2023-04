La società ha comunicato una promozione speciale per la vendita del completo da trasferta

La Lazio ha annunciato una speciale promozione per quanto riguarda la vendita della maglia Away, in occasione della sfida contro la Juventus.

Ecco il comunicato ufficiale riportato sul sito della società.

COMUNICATO- «La S.S. Lazio è lieta di annunciare che sabato 8 aprile, in occasione della partita Lazio-Juventus, solo ed esclusivamente nei punti vendita all’interno dello Stadio Olimpico, la maglia Away S.S.Lazio 2022/2023 sarà in vendita al prezzo speciale di € 65.»