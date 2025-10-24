News
Lazio, al via il weekend biancoceleste! Tutte in casa le squadre, Under 17 attesa dal big match. Tutti i dettagli
Lazio, weekend biancoceleste al via: tutte le squadre in campo in casa, con l’Under 17 protagonista del big match. Ecco il programma
Fine settimana tutto in casa per la Lazio: tra sabato 25 e domenica 26 ottobre le formazioni agonistiche della Prima Squadra della Capitale saranno impegnate in quattro sfide consecutive davanti al proprio pubblico. Ecco il programma completo:
LEGGI ANCHE – Pisa Lazio: al via la vendita dei tagliandi! I prezzi e tutti i dettagli sul match di Serie A
NOTA CLUB – Solo impegni casalinghi per le giovani aquile. Tra sabato 25 e domenica 26 ottobre sono in programma 4 sfide per le squadre agonistiche della Prima Squadra della Capitale.
Aprono il weekend, come di consueto, i ragazzi di Edoardo Ragaini. Le aquile classe 2012 attendono i pari età del Fiumicino al ‘Green Club’, sfida valida per la 6^ giornata del campionato Under 14 Regionali Eccellenza. La Lazio ha messo nel mirino la quinta vittoria consecutiva per difendere il secondo posto della classifica. Domenica pomeriggio, alle ore 15, sullo stesso campo, sono protagonisti i ragazzi di Valerio Gualdaroni. La Lazio attende il Delfino Pescara. Avversario ostico, ma i biancocelesti vogliono dare continuità alle due vittorie precedenti per rimanere in vetta della classifica del campionato nazionale Under 14 Pro.
Lunch match per l’Under 18 di Fabrizio Perrotti. Le aquile classe 2008 ospitano la Cremonese. La Lazio deve scrollarsi di dosso la sconfitta con il Milan per riprendere il volo. Big match per il campionato nazionale Under 17. La Lazio di Cristian Daniel Ledesma attende la Fiorentina al ‘Salaria Sport Village’, sono solamente due le lunghezze a distanziare le squadre. Le aquile classe 2009 vengono da cinque risultati utili consecutivi, ma devono cercare di conquistare il bottino pieno per risalire la classifica ed effettuare il sorpasso sui diretti concorrenti. Bisogna fare attenzione alla viola che ha tutte le intenzioni di difendere il terzo posto.
Under 15 e Under 16 affrontano la sosta del campionato con il sorriso. I ragazzi di Alessio Fazi e Cristiano Lombardi tornano in campo nel prossimo weekend.
Il programma nel dettaglio:
Under 18 Nazionali – 8^ Giornata
LAZIO-CREMONESE
Domenica 26 Ottobre, ore 13:30, Centro Sportivo ‘La Borghesiana’ – Roma
Under 17 Nazionali – 8^ Giornata
LAZIO-FIORENTINA
Domenica 26 Ottobre, ore 15, Centro Sportivo ‘Salaria Sport Village’ – Roma
Under 16 Nazionali
SOSTA
Under 15 Nazionali
SOSTA
Under 14 Pro – 3^ Giornata
LAZIO-DELFINO PESCARA
Domenica 26 Ottobre, ore 15, Centro Sportivo ‘Green Club’ – Roma
Under 14 Regionali Eccellenza – 6^ Giornata
LAZIO-FIUMICINO
Sabato 25 Ottobre, ore 14:30 Centro Sportivo ‘Green Club’ – Roma”.