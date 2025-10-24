Pisa Lazio: al via la vendita dei tagliandi! I prezzi e tutti i dettagli sul match di Serie A

Connect with us

Lazio news 24

Published

2 ore ago

on

By

Lazio
Dc Frosinone 26/07/2025 - amichevole / Avellino-Lazio / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: formazione Lazio

Biglietti Pisa Lazio: aperta la vendita dei biglietti. Tutte le informazioni utili su prezzi e modalità di accesso

Il Pisa Sporting Club comunica che sono disponibili i biglietti per la sfida di Serie A Enilive tra Pisa e Lazio, in programma giovedì 30 ottobre alle ore 20:45 all’Arena Cetilar di Pisa. La nota del club:

COMUNICATO – Il Pisa Sporting Club informa i tifosi biancocelesti che sono in vendita i biglietti per la gara di Serie A Enilive Pisa-Lazio di giovedi 30 ottobre delle ore 20:45, presso l’Arena Cetilar di Pisa.

Modalità e informazioni per vendita:

– capienza del Settore Ospiti – Curva Sud: 1.100 posti;

– prezzo del tagliando comprensivo di prevendita:

– intero 39 €

– under 14 – 14 € (per ragazzi nati dopo il 01/01/2011)

– canali di vendita: solo presso le ricevitore Ticketone;

– chiusura delle vendite alle ore 19:00 di mercoledi 29 ottobre.

Come disposto dalle Autorità competenti queste sono le limitazioni per la vendita del settore Ospiti:

– divieto del cambio nominativo;

– obbligo della Tessera del Tifoso 1900 per i tifosi ovunque residenti;

– I residenti della Regione Lazio potranno acquistare solo ed esclusivamente il settore Ospiti.

