Pisa Lazio: al via la vendita dei tagliandi! I prezzi e tutti i dettagli sul match di Serie A
Biglietti Pisa Lazio: aperta la vendita dei biglietti. Tutte le informazioni utili su prezzi e modalità di accesso
Il Pisa Sporting Club comunica che sono disponibili i biglietti per la sfida di Serie A Enilive tra Pisa e Lazio, in programma giovedì 30 ottobre alle ore 20:45 all’Arena Cetilar di Pisa. La nota del club:
COMUNICATO – Il Pisa Sporting Club informa i tifosi biancocelesti che sono in vendita i biglietti per la gara di Serie A Enilive Pisa-Lazio di giovedi 30 ottobre delle ore 20:45, presso l’Arena Cetilar di Pisa.
Modalità e informazioni per vendita:
– capienza del Settore Ospiti – Curva Sud: 1.100 posti;
– prezzo del tagliando comprensivo di prevendita:
– intero 39 €
– under 14 – 14 € (per ragazzi nati dopo il 01/01/2011)
– canali di vendita: solo presso le ricevitore Ticketone;
– chiusura delle vendite alle ore 19:00 di mercoledi 29 ottobre.
Come disposto dalle Autorità competenti queste sono le limitazioni per la vendita del settore Ospiti:
– divieto del cambio nominativo;
– obbligo della Tessera del Tifoso 1900 per i tifosi ovunque residenti;
– I residenti della Regione Lazio potranno acquistare solo ed esclusivamente il settore Ospiti.
