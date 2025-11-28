Lazio, il programma del weekend dei biancocelesti: ecco le partite da seguire il prossimo fine settimana

Lazio, i biancocelesti al centro della scena nel weekend: ecco il calendario completo delle sfide in programma

Le giovani aquile si preparano a un weekend di fuoco: tra il 29 e il 30 novembre, saranno cinque le sfide che vedranno protagoniste le squadre agonistiche biancocelesti.

NOTA CLUB – L`ultimo weekend del mese di novembre è ricco di impegni per le giovani aquile. Tra sabato 29 e domenica 30 sono 5 le sfide in programma delle squadre agonistiche biancocelesti.

Aprono il fine settimana i ragazzi dell`Under 18. Sabato mattina La Lazio è impegnata sul campo del Torino. Le aquile di mister Perrotti vengono da due vittorie consecutive. I piemontesi precedono i capitolini di una sola lunghezza, per la Lazio è una ghiotta occasione per recuperare posizioni in classifica.

Sabato pomeriggio, come di consueto, sono protagonisti i ragazzi di Edoardo Ragaini. La Lazio ospita al `Green Club` i pari età del Campus Eur. Le aquile classe 2012 hanno messo nel mirino il decimo risultato utile consecutivo per difendere il secondo posto della classifica del campionato Under 14 Regionali Eccellenza. Domenica pomeriggio, la Squadra guidata da Valerio Gualdaroni fa visita alla Sambenedettese. La Lazio vuole mantenersi in vetta al campionato Under 14 Pro.

Doppio derby in quel di Trigoria. la Roma attende la Lazio Under 15 e Under 16. Domenica mattina alle ore 10 è scontro d`alta quota tra i lupacchiotti primi della classe con 22 punti (turno di riposo ancora da osservare) e la Lazio seconda con 19 lunghezze. Le aquile dell`Under 15 guidate da Alessio Fazi hanno tutte le intenzioni di proseguire il volo e sognare di agganciare in vetta i rivali di sempre. A seguire alle ore 12:30, si sfidano Roma e Lazio Under 16. I biancocelesti di di Cristiano Lombardi vogliono lasciarsi alle spalle la prima sconfitta stagionale. La Roma terza in classifica con 20 lunghezze vuole staccare i biancocelesti, dietro di soli tre punti.

Sosta di campionato per l`Under 17. I ragazzi di mister Ledesma ritornano in campo nel prossimo weekend.

Il programma nel dettaglio:

Under 18 Nazionali – 13^ Giornata

TORINO-LAZIO

Sabato 29 Novembre, ore 10:30 Stadio ‘Valentino Mazzola’ – Torino

Under 17 Nazionali

SOSTA

Under 16 Nazionali – 10^ Giornata

ROMA LAZIO

Domenica 30 Novembre, ore 12:30 campo `A. Di Bartolomei` – Trigoria

Under 15 Nazionali – 10^ Giornata

ROMA LAZIO

Domenica 30 Novembre, ore 10 campo `A. Di Bartolomei` – Trigoria

Under 14 Pro – 7^ Giornata

SAMBENEDETTESE-LAZIO

Domenica 23 Novembre, ore 15 Campo ‘M. Ciarrocchi’ – San Benedetto del Tronto

Under 14 Regionali Eccellenza – 11^ Giornata

LAZIO-CAMPUS EUR

Sabato 22 Novembre, ore 14:30 Centro Sportivo ‘Green Club’ – Roma

