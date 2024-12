Lazio, il club ricorda la prodezza in coppa Italia di Lulic con la Fiorentina – VIDEO

Lazio, il club biancoceleste celebra la prodezza dell’ex calciatore delle aquile contro i toscani con un bel post social a riguardo

Tradizionalmente la serie A durante le feste di Natale non gioca, solo in una circostanza le big del calcio italiano sono andate in campo ed era in occasione del turno di Coppa Italia. Tra costoro lo ha fatto anche la Lazio, nel percorso del torneo che l’ha portata poi alla finale persa con la Juventus proprio all’Olimpico. Durante la competizione, il club biancoceleste sfidò la Fiorentina, e la società sui social pubblica un bel post per celebrare la rete di Lulic