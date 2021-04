Lazio, tanti problemi in zona gol: 20 gol in meno rispetto allo scorso anno

La Lazio sta segnando molto meno rispetto allo scorsa stagione: ecco tutti i numeri e le statistiche nel dettaglio

La crisi in zona gol di Ciro Immobile sembra essere il principale emblema e la perfetta immagine della stagione che sta vivendo la Lazio dal punto di vista offensivo. Per analizzare quest’aspetto possono ovviamente essere utili numeri e statistiche.

20 GOL IN MENO – Infatti, come rivelato da Il Corriere della Sera, sono ben 20 i gol in meno realizzati rispetto alla scorsa stagione. Dati a dir poco rilevanti e che combaciano con il fatto che i biancocelesti quest’anno siano soltanto l’ottavo attacco della Serie A. La squadra di Inzaghi sta facendo dunque peggio di tutte le big, ma anche del Sassuolo. Insomma, ritrovare freddezza sotto porta è fondamentale per centrare l’obiettivo Champions.