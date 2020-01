Lazio, primo posto biancoceleste nella classifica degli ultimi tre mesi

Lazio, biancocelesti al primo posto nella particolare classifica degli ultimi tre mesi della Serie A secondo Sky Sport

Che bottino questa Lazio: la squadra di Inzaghi ha collezionato ben undici vittorie consecutive in campionato dalla trasferta di Firenze lo scorso 27 ottobre, tralasciando l’uscita dal girone di Europa League. Se si fa riferimento agli ultimi tre mesi della Serie A, i biancocelesti sarebbero al primo posto della classifica nonostante una partita in meno da giocare contro il Verona il prossimo 5 febbraio. Secondo i dati raccolti da Sky Sport, nelle ultime undici partite la Lazio sarebbe in cima con 33 punti, 30 gol fatti e 9 subiti. I biancocelesti si troverebbero a 4 lunghezze sopra la Juventus e 7 dall’Inter. Ecco come sarebbe la classifica se il campionato fosse iniziato alla nona giornata, proprio da quel 27 ottobre dallo stadio Franchi:

1. LAZIO: 33 punti* (30 gol fatti, 9 gol subiti)

2. JUVENTUS: 29 punti (24 gol fatti, 12 gol subiti)

3. INTER: 26 punti (23 gol fatti, 10 gol subiti)

4. ROMA: 25 punti (25 gol fatti, 12 gol subiti)

5. ATALANTA: 18 punti (29 gol fatti, 15 gol subiti)

6. MILAN: 18 punti (13 gol fatti, 15 gol subiti)

7. VERONA: 17 punti* (16 gol fatti, 15 gol subiti)

8. TORINO: 17 punti (16 gol fatti, 17 gol subiti)

9. CAGLIARI: 16 punti (23 gol fatti, 24 gol subiti)

10. PARMA: 16 punti (14 gol fatti, 16 gol subiti)

11. SAMPDORIA: 15 punti (16 gol fatti, 17 gol subiti)

12. BOLOGNA: 15 punti (19 gol fatti, 21 gol subiti)

13. UDINESE: 14 punti (15 gol fatti, 25 gol subiti)

14. SASSUOLO: 13 punti (17 gol fatti, 19 gol subiti)

15. FIORENTINA: 12 punti (13 gol fatti, 19 gol subiti)

16. LECCE: 9 punti (14 gol fatti, 22 gol subiti)

17. GENOA: 9 punti (12 gol fatti, 21 gol subiti)

18. SPAL: 9 punti (8 gol fatti, 15 gol subiti)

19. NAPOLI: 8 punti (11 gol fatti, 18 gol subiti)

20. BRESCIA: 8 punti (11 gol fatti, 26 gol subiti)