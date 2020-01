Lazio, le prime pagine dei quotidiani sportivi – 5 gennaio

La rassegna stampa con le prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali di oggi: 5 gennaio 2020

Quest’oggi ritorna il campionato di Serie A e le prime pagine di oggi sono dedicate proprio all riapertura del torneo: la Gazzetta dello Sport si concentra sulla sfida che si rinnova tra Inter e Juventus, mentre il Corriere dello Sport ha intervistato Tardelli che si entusiasma per la lotta a quattro per lo Scudetto.

Nei diversi tagli, sulla Gazza, l’occhio puntato sulle altre sfide e su Ibrahimovic. Il giornale romano, d’altra parte, nella parte bassa rimanda a degli specchietti di mercato. Tuttosport in prima pagina tratta delle torinesi: «Toro, ultima chiamata!» e «Demiral non si tocca».