Lazio, le prime pagine dei quotidiani sportivi – 23 gennaio

Ecco in rassegna le prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali di oggi, 23 gennaio

Allo Stadium è andato in scena il secondo scontro dei quarti di finale di Coppa Italia. La Juventus ha battuto la Roma per 3-1, archiviando la pratica già nel primo tempo: «Micidiali» titola Tuttosport; taglio alto dedicato ai bianconeri anche sul Corriere dello Sport: «Ci risiamo». Sulla prima pagina di quest’ultimo c’è spazio anche per il calciomercato, con lo scambio Politano-Llorente tra Inter e Napoli.