Lazio, le prime pagine dei quotidiani sportivi – 17 marzo

Ecco in rassegna le prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali. Le notizie di oggi, martedì 17 marzo

Quest’oggi il calcio è ancora fermo a causa del Coronavirus ma si spera presto che il campionato di Serie A possa riprendere il suo corso il più presto possibile. I principali quotidiani portivi di oggi, nelle loro prime pagine, parlano proprio di come e quando potrà riprendere il torneo nazionale, in base alle volontà dei club espresse ieri.

Tuttosport ribadisce la volontà della FIGC del completamento della Serie A senza metodi abbreviativi, per questo titola «Playoff? No grazie!». La Gazzetta dello Sport si incentra sulla decisione che verrà presa oggi a Nyon dalla Uefa; si andrà al rinvio dell’Europeo per favorire il completamento dei campionati nazionali. Il Corriere dello Sport invece da maggior risalto alla possibilità che possa sfumare anche Tokyo2020.