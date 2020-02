Lazio, le prime pagine dei quotidiani sportivi – 1 febbraio

La rassegna stampa delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali: le notizie di oggi, 1 febbraio

Le prime pagine dei principali quotidiani di oggi, ovviamente, sono tutte incentrate sul mercato che si è chiuso ieri alle 20:00.

Il Corriere dello Sport, facendo un bilancio generale, crede che chi abbia beneficiato più di tutti di questa finestra di mercato, sia stata l’Inter e per questo Conte non ha più alibi: i nerazzurri devono necessariamente dare filo da torcere alla Juventus. Tuttosport lancia la bomba di mercato per quest’estate: Pogba potrebbe tornare a Torino. In taglio basso tutti gli altri avvenimenti della giornata, tra cui il saluto di Los Angeles a Kobe Bryant. Anche la Gazzetta dello Sport dedica lo spazio principale alla seconda forza del campionato, individuando il neo acquisto Eriksen come il vero antagonista puro di Cristiano Ronaldo.