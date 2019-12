Lazio, le prime pagine dei quotidiani – 20 dicembre

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali di oggi, 20 dicembre 2019: è ancora Ronaldo il protagonista

È lui la star del momento (e non solo): Cristiano Ronaldo. Tutte le prime pagine dei principali quotidiani sportivi aprono con lui. A meravigliare è l’impressionante elevazione durante il salto fatto per andare in rete, nella gara contro la Samporia. Un gol che verrà sicuramente ricordato. La Gazzetta dello Sport gioca con le parole: «Cristiano RonalTo»; mentre il Corriere dello Sport scrive: «Sono bionico».

Spazio anche al calciomercato su Tuttosport: «Kulusevski, è Inter-Juve».