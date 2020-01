Lazio, le prime pagine dei quotidiani – 31 gennaio

La rassegna stampa delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali: le notizie di oggi, 31 gennaio

Alle ore 20:00 di oggi chiuderà la finestra invernale di mercato, che per la Lazio si è accesa nelle ultime ore.

La trattativa serrata con Giroud ed il Chelsea ha infatti interessato tutto l’ambiente, a tal punto da conquistarsi le prime pagine dei principali quotidiani sportivi. La Gazzetta dello Sport, infatti, apre l’edizione di oggi con lo scontro tra Lazio ed inter per l’attaccante francese e con il Milan che si ritrova in difficoltà per il mancato rinnovo di Donnarumma. Tuttosport anche da spazio a Giroud, ma lo vede più verso Milano ed afferma quanto possa far paura la squadra nerazzurra con Eriksen e gli altri nuovi acquisti. Il Corriere dello Sport concede anch’esso la prima pagina alla contesa tra le società di Lotito e Zhang per accaparrarsi l’attuale attaccante dei Blues.