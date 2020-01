Lazio, le prime pagine dei principali quotidiani sportivi – 22 gennaio

La rassegna stampa delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi di oggi: le notizie del 22 gennaio

Ieri sera il Napoli ha battuto la Lazio nel primo quarto conquistando le semifinali di Coppa Italia, ma per i maggiori quotidiani sportivi non sembra essere una notizia degna di meritare le prime pagine.

La Gazzetta dello Sport apre l’edizione odierna con uno sguardo sulla situazione Eriksen, con Mourinho che mette i bastoni fra le ruote a Conte. In taglio basso il brutto infortunio dello sciatore Paris, ed in alto l’esclusiva a Mbappè. Di spalla un trafiletto dedicato al Napoli. Per Tuttosport, la notizia che merita lo spazio in prima pagina, è lo scontro Juve-Inter per Chong. Solo il Corriere dello Sport dedica lo spazio centrale alla vittoria dei partenopei, ma non tutto: la prima pagina è condivisa con le mosse dello Special One per tenere sulle corde i nerazzurri.