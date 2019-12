Lazio, le prime pagine dei quotidiani sportivi – 27 dicembre

La rassegna stampa delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi di oggi: 27 dicembre 2019

Vidal ed Ibrahimovic. Rispettivamente per Inter e Milan. Il mercato di gennaio di avvicina, così come le voci che vogliono i due giocatori di nuovo in Serie A: il Corriere dello Sport, edizione nazionale, dedica a loro la copertina «Rieccoli».

Il ritorno dello svedese è sulla prima pagina anche de La Gazzetta dello Sport e di Tuttosport

L’edizione romana del Corriere dello Sport, invece, apre con la festa della Lazio coi propri tifosi: è vicina la riapertura della campagna abbonamenti per il girone di ritorno.