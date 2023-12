Lazio Primavera, Youth League chiusa con una vittoria storica: Bigotti stende l’Atletico. Importante successo biancoceleste

La Lazio Primavera chiude il girone di Youth League con una prestigiosa vittoria in casa dell’Atletico Madrid, la prima in campo europeo nella storia biancoceleste. A decidere è Bigotti che al 17′ sigla il gol dello 0-1. Un risultato che però non serve a passare il turno.

ATLETICO MADRID-LAZIO 0-1

Marcatore: 15` Bigotti

ATLETICO MADRID (4-4-2): Sergio Mestre; Rublico (67` Rosado), Spina, Bonar, Ju. Diaz (83` Gimenez); Castellanos (67` Alonso), Frey, Ja. Diaz, Belid; Paco Esteban (58` Luque), Nino.

A disp.: Rubio, Bensaad, Zanzi.

All.: Fernando Torres

LAZIO (4-3-3): Renzetti; Bedini, Zazza , Petta, Milani; Sardo, Nazzaro (85` Marini), Napolitano (62` Yordanov); Bigotti (62` D`Agostini), Sulejmani (85` Ferrari), Cuzzarella.

A disp.: Magro, Tredicine, Gelli.

All.: Stefano Sanderra

Arbitro: Milos Milanovic (SRB)

Assistenti: Nikola Rijavec (SRB) – Nemanja Jovanovic (SRB)

IV Ufficiale: Alvaro Rodriguez (ESP)

NOTE. Ammoniti: 11` Bonar (A), 37` Napolitano (L), 50` Nazzaro (L), 64` Rublico (A), 66` Spina (A), 66` Petta (L), 68` Bedini (L), 72` Sulejmani (L), 74` Rosado (A)

Recupero: 2` pt.