Lazio Primavera, un ex biancoceleste torna in panchina: lo attende l’Under 14

Lazio Primavera, un ex biancoceleste torna in panchina e lo farà con i ragazzi aquilotti Under 14: ecco di chi si tratta

Oltre alla Lazio di Sarri, anche il settore giovanile biancoceleste è in procinto di cambiamento in vista della nuova stagione che sta per partire. L’Under 14 infatti sta per cambiare guida tecnica, e il nuovo allenatore sarà una vecchia conoscenza biancoceleste ovvero Tommaso Rocchi.

L’ex attaccante aveva allenato le giovani aquile nel 2019 e il suo vice sarà Iannuzzi.