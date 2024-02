Lazio Primavera, biancocelesti sconfitti di misura: 1-0 contro il Torino nel match di campionato appena terminato

Dopo la sconfitta in Coppa Italia, la Lazio Primavera ritrova il Torino anche in campionato, ma il risultato non cambia. Il match viene vinto dai granata per 1-0.

Biancocelesti di Sanderra beffati nel finale di gara da un gol di Longoni, che con un diagonale sinistro, insacca alle spalle di Magro.