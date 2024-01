Lazio Primavera, superato il Napoli: ecco l’avversaria della semifinale di Coppa Italia Primavera

Non solo giornata di vittoria per la prima squadra, ma ieri è arrivato anche il successo della Lazio Primavera, che in rimonta, ha eliminato il Napoli e si è guadagnata il passaggio turno in Coppa Italia Primavera.

Prossima avversaria dei biancocelesti sarà il Torino, ultimo ostacolo prima della finale: