Lazio Primavera, si comincia! I ragazzi di Menichini in viaggio verso Pietralunga

Lazio Primavera / E’ iniziato ufficialmente il ritiro della Lazio Primavera. Dopo le visite mediche in Paideia, i cinque giorni di allenamento nel centro sportivo di Formello, i ragazzi di Menichini sono ora in viaggio verso Pietralunga. Il paese umbro ospiterà le baby aquile fino al 9 agosto. La squadra, partita intorno alle 8, arriverà a destinazione alle 11 circa, si sistemerà presso l’hotel Candeleto, dopodiché inizierà la vera preparazione: l’allenatore chiamerà a rapporto i suoi e comincerà a lavorare in vista di una nuova emozionante stagione.