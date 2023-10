Lazio Primavera, Ruggeri: «Abbiamo interpretato la partita in maniera corretta» Le parole del capitano

Intervistato in mixed zone dopo Lazio Primavera-Celtic di Youth League, il capitano, Fabio Ruggeri ha parlato del match terminato 1-1.

LE PAROLE- Abbiamo interpretato la partita in modo corretto, l’approccio è stato importante. Lo abbiamo mostrato tecnicamente, abbiamo sempre tenuto palla noi, non sono mai stati pericolosi, ma l’episodio sfortunato capita e ce ne faremo una ragione. Ci può girare bene o male, a seconda degli episodi. A Sassuolo era andata bene. Sono quelli a determinare gli episodi. Ma non ci sentiamo inferiori a loro, abbiamo dominato. La partenza è stata ottimale. Ci siamo parlati prima di affrontare questa gara e l’approccio è stato quello richiesto, non abbiamo rammarico. Dobbiamo essere più cinici.Nello spogliatoio c’è stato un po’ di silenzio, sapevamo che i tre punti potevano arrivare e riuscire ad agguantare l’Atletico Madrid. Ora saranno quattro partite molto importanti dove l’approccio deve essere questo e dovremo finalizzare un po’ di più. Domenica la Juventus. Play off a fine campionato? Sicuramente è un obiettivo importante, sognare sì, ma bisogna rimanere coi piedi per terra. Dobbiamo rimanere focalizzati partita per partita